Bill Gates asegura que puede llegar una pandemia diez veces más grave

En su blog personal Bill Gates y su esposa, Melinda Gates, publicaron una carta en la aseguran que no que no es demasiado pronto para pensar en la próxima pandemia. “La desafortunada realidad es que Covid-19 podría no ser la última pandemia. No sabemos cuándo llegará, o si será una gripe, un coronavirus o alguna enfermedad nueva que nunca antes habíamos visto. Pero lo que sí sabemos es que no podemos permitirnos que nos agarre desprevenidos de nuevo”.

Además, en entrevista con el diario alemán Süddeutsche Zeitung señaló que las pandemias se han convertido en parte de una nueva normalidad. Incluso las comparó con los temblores, los tornados y los cambios de clima, y dijo que no estamos preparados para la próxima pandemia que podría ser 10 veces más grave.

El magnate también elogió los avances científicos en el desarrollo de las vacunas y le pidió a los gobiernos distribuirlas de manera justa para que ningún país se quede solo en la lucha contra la pandemia.

“El mundo tiene que hacer llegar esas dosis a todas las personas que las necesiten, empezando por los trabajadores sanitarios de primera línea y otros grupos de alto riesgo. Si hay una razón por la que somos optimistas sobre la vida al otro lado de la pandemia, es esta: si bien la pandemia ha obligado a muchas personas a aprender un nuevo vocabulario, también ha aportado un nuevo significado a términos antiguos como ‘salud global’”.