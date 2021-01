¿Qué pasó? Por esta razón Carlos Sánchez no llegó a Nacional este 2021

Durante el mercado de fichajes hubo un nombre mundialista que sonó fuertemente para reforzar la plantilla de Atlético Nacional. Carlos ‘La Roca’ Sánchez estuvo cerca de firmar con el club paisa, pero por diferentes motivos finalmente su llegada no se dio.

En conversación con Semana, el jugador que participó en el Mundial de Brasil 2014 y en Rusia 2018, además de las ediciones de Copa América en 2011, 2015 y 2016, habló sobre por qué se cayó su llegada al equipo de Alexandre Guimaraes.

Sánchez confirmó que sí hubo negociaciones con el club, incluso, en algún momento llegó a pensar que jugaría por primera vez en un equipo colombiano y este sería Atlético Nacional.

“Se logró una comunicación con Nacional, pero por cosas de los clubes se tomaron otras decisiones. Yo tenía posibilidades, pero finalmente no se concretó nada, pero espero que en algún momento se pueda dar la posibilidad”, dijo.

Además, destacó que aparte de Nacional, hubo otro club grande del país que le propuso jugar en este 2021.

“De igual forma también hubo otro club importante en Colombia que me llamó, pero no sé qué pasó, no se dieron las cosas”, contó.

Para Sánchez, jugar en Colombia “es una asignatura que tiene pendiente”, teniendo en cuenta que nunca lo ha hecho en su carrera profesional: “Ojalá en un futuro cercano se pueda dar”.

"El deseo de ir lo tengo. Físicamente me siento bien, pero no depende de mí. Depende de los clubes que me permitan armar un proyecto bonito. Estoy abierto a escuchar las distintas propuestas, ya saben todos que me gustaría, entonces ahí les dejo la pelota en el campo”, añadió.