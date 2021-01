Advierten que no hay claridad para iniciar vacunación en regiones apartadas

Durante una audiencia pública en el Congreso, sobre la vigilancia y seguimiento al proceso de vacunación contra el COVID-19 en el país, el presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, advirtió de carencias en los protocolos que marcarán la hoja de ruta para iniciar la inmunización en las regiones más apartadas.

"Es urgente dar claridad sobre cuáles son las áreas rurales dispersas en donde por costos, se debe vacunar a toda la población en una sola jornada, en lugar de seguir la priorización definida por el plan, debido al tema de los manejos logísticos y traslado las vacunas. La logística para estos territorios tiene requerimientos muy especiales y es indispensable una pronta y fluida comunicación para aclarar los protocolos de llegada a esos territorios”, aseguró.

En ese mismo hilo, consideró que "es indispensable diseñar estrategias para la búsqueda activa de las personas vulnerables, por ejemplo, a través de brigadas de vacunación, las llamadas, el voz a voz en los barrios, figuras que las Secretarías de Salud de cada territorio pueden manejar eficientemente”.

Para Toro lo importante "es hacer frente común para que este plan nacional de vacunación logre sus objetivos, logre llegar a toda la población, de acuerdo con las prioridades que se han establecido, y que así se puedan salvar a muchos colombianos de esta pandemia”, por lo cual hizo un llamado a la unión de los distintos sectores.

Por otra parte el senador Jorge Robledo, citante de esta audiencia, criticó que el ministro de Salud Fernando Ruiz no hiciera parte de la discusión, donde según él debía aclarar las inconsistencias y fallas que ha mostrado el Gobierno con el proceso de vacunación y la tardía llegada de las vacunas.

"Las vacunas deben ser bienes públicos y no para hacer negocio. Hay un imperio del abuso con los precios que se están cobrando y con la concentración de las vacunas en los países del primer mundo. Más de 50 países en el mundo están aplicando las vacunas, y Colombia no. No tenemos certeza de cuándo iniciará el proceso; una cosa es la confidencialidad y otra el secretismo con la información sobre la adquisición de las vacunas", concluyó.