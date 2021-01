Robert Rodríguez prepara el remake de Mini Espías

Vuelven los niños espías. Tras cuatro películas originales y una serie de animación, la franquicia de aventuras para todos los públicos ya se está preparando para un reboot. Skydance ha puesto en marcha una nueva entrega de Spy Kids/ Mini Espías, que contará de nuevo con Robert Rodríguez (The Mandalorian, Sin City) en el guión y en la dirección.

Spy Kids narra las aventuras de los hermanos Carmen y Juni Cortez, que descubren que pertenecen a una familia de espías que se remonta generaciones. En la trilogía original, sus padres fueron interpretados por Antonio Banderas y Carla Gugino, y entre otros personajes, se presentó a Danny Trejo como Machete, que más tarde tuvo su propia saga.

Recientemente, Rodríguez ha vuelto al género de aventuras para toda la familia con la película de Netflix We Can Be Heroes, una cinta de superhéroes que retoma algunos de los personajes de Las aventuras de Sharkboy y Lava Girl. Cuando se anunció por primera vez el filme, el director aseguró que "había recibido llamadas de todo tipo de estudios pidiendo reboots de Spy Kids y de Sharkboy. Por supuesto que los quieren, están todos en casa sentados con sus hijos", agregó.

Ahora, según informa Deadline, sus palabras se han hecho realidad. Porque el medio explica que Skydance "ha obtenido los derechos y ha optado por reinventar la franquicia Spy Kids junto con Spyglass Media Group y el creador Robert Rodríguez". También informan que la nueva película de los niños espía "girará en torno a las actividades de una familia multicultural".

Curiosamente, ya hubo un reboot de Spy Kids en con la cuarta entrega de la franquicia, que presentó a un elenco de nuevos actores. Por el momento se desconoce si alguno de los personajes originales regresará en la próxima película, pero es muy posible que así sea, y que este sea uno de los motivos por los que Skydance apuesta por el proyecto