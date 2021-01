Renuncia funcionario español que se saltó la lista para vacunarse antes

El consejero de Sanidad de la ciudad autónoma de Ceuta (España), Javier Guerrero, presentó su dimisión seis días después de que se supiera que se había vacunado contra el coronavirus sin que le correspondiera.

"Esta decisión la ha tomado tras volver a reflexionar y estando convencido de que, en todo momento, ha actuado de manera correcta y de buena fe", dice el comunicado del gabinete de presidencia ceutí.

Se da la circunstancia de que Guerrero ya compareció ante los medios la semana pasada, un días después de que se revelara que él y nueve personas más de su equipo se habían vacunado; a pesar de que, por el momento, en España se está inmunizando a los mayores dependientes y profesionales sanitarios en primera línea de lucha contra la pandemia.

"Yo no quería vacunarme. Mis técnicos me plantearon que o me vacunaba yo o ellos no se vacunaban. No me gustan las vacunas. Ni me vacuno de la gripe", dijo en aquella polémica comparecencia.

La dimisión del consejero del Partido Popular se une a:

La de la alcaldesa de Molina de Segura (Murcia), del Partido Socialista, producida el 25 de enero.

La del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el fin de semana.

La del consejero de Sanidad de Murcia, del Partido Popular, producida el 20 de enero.

Todos ellos por saltarse su turno para vacunarse.

Además de estos casos, en los últimos días se han ido conociendo más casos, muchos de ellos de alcaldes de pequeñas y medianas localidades españolas, lo que causó indignación en la opinión pública.