Jugador regresó a Boca como fichaje, pero con denuncias de abuso sexual

El recordado Cristian Pavón fue anunciado como refuerzo de Boca Juniors, luego de su paso por La Galaxy de la Major League Soccer, torneo al que llegó en 2019 y donde disputó 35 partidos.

No obstante, el regreso de Pavón se vio manchado por una denuncia que hizo una mujer en su contra, por presunto abuso sexual, algo que el equipo legal del jugador desmintió de inmediato.

Lea también:

Según Marisol Doyle, en una fiesta en 2019 en Anisacate, de donde es oriundo el jugador argentino, sufrió el abuso sexual por parte de Pavón. A través de sus redes sociales, aseguró que “no tendría piedad” con él, así como “él no la tuvo” con ella.

“Sólo deseo que la justicia sea justa, porque lo que esta persona hizo conmigo no tiene nombre. Un año de sufrimiento. Un año para fortalecerme. No voy a tener piedad como vos no la tuviste conmigo”, escribió la mujer en su cuenta de Instagram.

De inmediato, el ‘Kichán’ publicó un comunicado por parte del grupo de abogados que lo defiende, en el que aseguran que dicha información es falsa, incluso, se dio a conocer en medios argentinos que se realizó una contradenuncia por “extorsión”.

Le puede interesar:

“La denuncia es falsa. El Sr. Pavón denunció oportunamente esta situación ante la Fiscalía competente de turno por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y falsa denuncia”, dice el comunicado.

A su vez, aseguran que Pavón fue convocado como testigo y “aportó todo lo que conocía sobre los hechos por él denunciados”.