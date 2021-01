Periodista desata polémica al comparar lo ocurrido en Washington con Bogotá

El miércoles 6 de enero, Washington vivió una jornada de fuertes manifestaciones durante la certificación en el Congreso de EE. UU. de Joe Biden como el nuevo presidente de la nación; seguidores de Donald Trump irrumpieron dentro del capitolio exigiendo justicia, pues consideran que hubo fraude electoral.

El caos fue total, hubo desmanes y enfrentamientos con la fuerza pública, y por supuesto los medios, nacionales e internacionales, se volcaron a cubrir este hecho insólito.

Durante el cubrimiento que estaba haciendo CNN de lo ocurrido, el periodista Jake Tapper estaba hablando con el reportero que se encontraba en el lugar de los hechos, este le estaba contando las últimas novedades cuando el presentador soltó la frase polémica.

“It’s surreal, I feel like I’m talking to a correspondent reporting from, you know, Bogota. (Es surrealista, siento que estoy hablando con un corresponsal que informa desde, ya sabes, Bogotá)”, dijo Tapper al aire, lo que generó polémica de inmediato en redes sociales.

Muchos aseguraron que no estaba tan lejos de la realidad y recordaron la toma del Palacio de Justicia ocurrida en 1985, mientras que otros lo criticaron por comparar a Bogotá con un escenario de caos cuando acá no ha habido turbas de personas queriéndose tomar el Congreso.

El periodista pidió disculpas por sus palabras.