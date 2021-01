En Puerto Asís, Putumayo, se llegó al 100% de ocupación UCI

Carlos Segura, secretario de Gobierno de Puerto Asís en diálogo con Caracol Radio, señaló que el tema es preocupante y que todo radica en la indisciplina social que ha elevado el número de contagios de coronavirus, además de los accidentes y hechos de violencia que deben ser atendidos en el centro asistencial.

"Aquí tenemos un total de 18 camas disponibles de camas de Cuidados Intensivos, y todas ya están ocupadas, aquí atendemos a pacientes provenientes de otras localidades lo que ha agudizado la situación, además estamos atendiendo pacientes de accidentes, Infecciones Respiratorias Agudas y por su puesto COVID-19", afirmó el titular de Gobierno.

Las autoridades evalúan medidas más fuertes, como la ampliación del Toque de queda a partir de la próxima semana.

"La gente definitivamente no está haciendo caso, no usan el tapabocas y no respetan las medidas que hemos establecido en la localidad, por eso vamos a analizar el tema para ser más severos y así evitar que el virus continúe propagándose", expresó Segura.

Se indicó que este lunes se entregará un detallado informe de la situación del virus en este departamento que alcanza los 1.068 contagiados, 971 recuperados y 69 fallecidos.

Los hombres reportan un total de 563 casos y mujeres 503 contagios en esta zona del bajo Putumayo.