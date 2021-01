Irán acusa a Israel de provocar una guerra planificando ataques a EE.UU

El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, acusó a Israel de intentar provocar la guerra planificando ataques a las fuerzas de EE.UU.

"La Inteligencia de Irak indica que los agentes provocadores israelíes están planeando ataques contra los estadounidenses, poniendo a un Trump saliente en un aprieto con un falso 'casus belli'", escribió Zarif en su cuenta de Twitter.

"New intelligence from Iraq indicate that Israeli agent-provocateurs are plotting attacks against Americans—putting an outgoing Trump in a bind with a fake casus belli. Be careful of a trap, @realDonaldTrump . Any fireworks will backfire badly, particularly against your same BFFs".