Graban a militares quedándose con donaciones destinadas a San Andrés

Una habitante del Archipiélago de San Andrés y Providencia grabó cómo un grupo de uniformados del Ejército y la Armada se quedan con parte de la ropa y otras donaciones destinadas a los damnificados por el huracán Iota en la Casa Lúdica, en la zona de Pueblo Viejo.

“Se supone que estas ayudas son de Providencia, pero se reparten entre ellos primero. Y después le dicen a la comunidad que no hay tal talla, tal ropa… y mira la evidencia, los grabé para que sean serios”, dijo la mujer indignada por lo que estaba grabando.

Indicó que en varias oportunidades cuando la comunidad exige la entrega de las ayudas humanitarias del Gobierno, los uniformados dicen que se agotaron.

“No lo puedo creer, por eso me tocó grabar, para que vean. Providencia, despertémonos. No me parece justo que esté pasando. ¿Y los gobiernos dónde están, el alcalde, nuestros representantes?”, manifestó.

Luego de estos hechos, el Comando General de las Fuerzas Militares ordenó al Ejército Nacional y Armada Nacional que tienen personal comprometido en la labor humanitaria que se viene desarrollando, en apoyo a las autoridades gubernamentales de San Andrés, para que investigar los hechos y tomar las medidas pertinentes de conformidad con la Ley 1862 de 2017 “Por la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar”.

De igual manera, reiteró su disposición para atender las denuncias e irregularidades que afecten el buen nombre de la institución y reafirman su compromiso de cero tolerancia “contra con cualquier actuación que sea contraria a la constitución, a la ley, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”.