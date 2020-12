Adiós al goleador: Miguel Ángel Borja no seguirá en el Junior

Con un emotivo mensaje, el goleador Miguel Ángel Borja se despidió de la hinchada juniorista tras confirmar que el equipo no tiene la capacidad actual para asumir la compra de sus derechos deportivos, pese a su intención de seguir vistiendo la camiseta rojiblanca.

El jugador, que acaba de ser eliminado junto al Junior de la Copa Sudamericana tras caer en el marcador global contra Coquimbo Unido de Chile, explicó que aunque quisiera continuar en el ‘Tiburón’, no será así.

“Hace algunas horas mi representante me ha comunicado que el Junior no esta en condiciones de comprar mis derechos como jugador, por lo tanto quiero expresarle mi agradecimiento a toda la hinchada Juniorista, a mis compañeros, al periodismo y a todas las personas que me han apoyado y demostrado su amor durante este lindo paso por el equipo del cual soy hincha de corazón”, escribió el goleador del ‘Tiburón’.

El delantero dejó en el aire, además, su intención de volverse a vestir con los colores del Junior en un futuro.

“Me hubiese encantado seguir representando los colores de mi amado equipo, pero desafortunadamente así no será. Espero que este no sea un adiós sino un hasta pronto”, escribió.