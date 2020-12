Procuraduría: Los raizales deben estar en mesas de diálogo con el gobierno

En espacio de diálogo, la Procuraduría General de la Nación con los líderes de la autorizad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, expresó que seguirá reclamando al Gobierno la incorporación de los raizales en las mesas y todas las instancias creadas para la emergencia

Otro llamado que realizó el Procurador General de la Nación el día de hoy se trató de la contratación y administración de recursos para atender la emergencia en San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que cumpla los principios de la contratación: “Un elemento indispensable, una condición clave es convocar la participación de las comunidades raizales del archipiélago para la elaboración del plan”.

Además de este consenso de la comunidad raizal, indicó que se van a impulsar acciones en materia de salud, servicios públicos, vivienda, protección del medio ambiente y contratación.

Harrington Mcnish líder de los raizales de Providencia, por su parte señaló que las ayudas no cumplen con las condiciones de dignidad humana: “Llegaron ayudas, pero hay algunas ayudas que no están legando a la dignidad del pueblo, uno escucha por la radio por la televisión que están entregando 2 mil carpas pero son tamaño tipo iglú, Carrillo que tiene mi estatura, no podríamos sentarnos en esas carpas, hay que mantenernos acostados, imagínate una persona de tercera edad, mantenerse acostado en una carpa todo el día, porque sucede que está la inclemencia del sol o el aguacero, quisiera que vieran un video de cómo está la gente viviendo encima de la casa en esas carpas, y en contraste vemos a la gente de la Armada, no estoy diciendo que desmerité, unas carpas elegantes bonitas, donde pueden albergar tres familias juntas, entonces mi pregunta es por qué no podemos conseguir carpas como esas, por qué”.

El procurador señaló que: “Estamos acá como representantes del interés público y de la sociedad. No somos gobierno, pero podemos ser una voz de la comunidad raizal y ese es el propósito”.

En el transcurso del día, el procurador Fernando Carrillo se reunirá con el gobierno para exponer dichas inconformidades en busca de soluciones.