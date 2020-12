Error en publicación del Consejo de Estado en el caso del fiscal Barbosa

La Magistrada Rocío Araujo publicó en el sistema oficial del Consejo de Estado, por error un auto que no fue aprobado, en el que se pedía que la decisión de si se anula o no la elección del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, fuera estudiada por la Sala Plena y no por la sección quinta como ya estaba previsto, dicho documento no podía ser publicado porque ese proyecto no fue aprobado.

Sin embargo, la magistrada se comprometió a presentar otro documento, con las razones que explicarían por qué, a su juicio, el caso debe resolverlo la Sala Plena.