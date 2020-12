Militares siguen con competencia exclusiva para permisos de porte de armas

La decisión obedece a una demanda que evaluó la Corte Constitucional, en donde los accionantes cuestionaban directamente la exclusión de los alcaldes de la competencia para expedir y suspender los permisos de porte y tenencia de armas, también sustentan en la demanda que consideraron que, las normas trasgredían los principios de democracia participativa, de autonomía administrativa de los municipios y departamentos en el marco del principio de aseguramiento del monopolio por parte del Estado sobre la fuerza y el uso de las armas.

La Corte estudió el caso y encontró que no se configura la omisión legislativa, puesto que esta facultad de otorgar permisos para tenencia y porte de armas o su suspensión no resulta esencial para que estas autoridades diseñen y ejecuten sus programas de gobierno en materia de seguridad y mantenimiento del orden público en sus territorios.

“La competencia solicitada por los accionantes no resulta esencial para el mantenimiento del orden público en las regiones y municipios. De modo que no estar facultado para tal fin, no vulnera el principio de autonomía de las entidades territoriales”, precisó la decisión de la Corte Constitucional.

El fallo concluyó que tampoco se advierte un desconocimiento del principio a la participación porque “los planes de gobierno en materia de seguridad y mantenimiento del orden público se diseñarán y expondrán por las autoridades territoriales en el marco de sus competencias legales y constitucionales”.