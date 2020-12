Presidente de conservatismo no apoya proyecto que reduce la jornada laboral

El presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, pidió a su bancada en el Congreso no respaldar el proyecto de ley que propone que la jornada laboral pase de 48 a 40 horas semanales. Según Yepes, Omar Yepes, la economía del país está seriamente debilitada por cuenta de la pandemia y, por esa razón, considera que se tipo de iniciativas son inconvenientes en este momento.

"La economía del país está debilitada por la semiparálisis económica producto de la pandemia; por eso parecen altamente inconveniente proyectos que, como la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas, se proponen en el Congreso", indicó.

Agregó que " el partido Conservador, que ha sido un partido serio y austero en materia fiscal, no debería votar esos proyectos y fijar una posición clara y contundente sobre el particular. Yo creo que esta no es época de populismos ni de tratar de ganar aplausos de la galería sino el tratar de ser muy responsables con la situación que actualmente se vive en el país", indicó.

Este proyecto, aprobado la semana pasada en la plenaria del Senado, ha generado distintas opiniones en el país. Sin embargo, sus autores lo han defendido y señalan que aplicaría de forma gradual.

"El propósito de esta iniciativa es pasar de 48 a 40 horas semanales, de forma gradual, siendo de 45 horas semanales el primer año, 42 horas el segundo año, y 40 horas al tercer año, sin perjuicio de que los trabajadores puedan acogerse a la jornada de 40 horas semanales al momento de la expedición de la norma, todo esto sin reducir el salario de los trabajadores ", señaló en su momento su coautor y ponente, Honorio Enríquez

Al proyecto le quedan dos debates en la Cámara de Representantes y es de autoría del expresidente y ex senador Álvaro Uribe.