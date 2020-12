Sanandresanos rechazan millonario contrato para alumbrado navideño

Hace unas horas se dio a conocer un contrato de carácter interadministrativo firmado por más de mil quinientos millones de pesos para alumbrado navideño por parte de la gobernación de San Andrés y Providencia. Y aunque es normal que en estas épocas se destinen recursos para luces e iluminaciones, pues atraen el turismo, la isla apenas se está recuperando de los embates del huracán Iota.

Maureen Hooker, fonoaudióloga y sobreviviente al huracán mientras se encontraba en Providencia, no está de acuerdo con la decisión de invertir el dinero en los alumbrados navideños, pues “no es momento de atender la visita, es momento de atender la casa”, refiriéndose a que a pesar de que la medida puede atraer turismo, las necesidades de los isleños son otras.

Días atrás se conoció el video de un isleño de Providencia que se quejaba de la mala administración de las ayudas, y que en general, no estaban solucionando el problema que los afectados realmente tenían.

Hooker constata que, en efecto, las ayudas no están funcionando pues “no cumplen con las necesidades de la población”. Asegura que las organizaciones llegan a entregar ayudas como las carpas, pero “la gente de providencia no necesita carpas, necesita que los atiendan y escuchen sus verdaderas necesidades”.

Otro problema que la fonoaudióloga detecta es el flujo de habitantes de providencia que se están alojando en San Andrés, ya que según ella no hay abasto para atenderlos. Teniendo en cuenta además que de por sí “ya los sanandresanos sufrían de escases de alimento y otros víveres dese antes”, asegura.

Por otro lado los albergues que se instalaron, según Hooker, no están adecuados correctamente para atender la cantidad de personas; asegura que “se están haciendo en las iglesias, las cuales no son lo suficientemente fuertes (…) el Gobierno Nacional no planeó de forma adecuada cómo atender la emergencia”.

El pasado 8 de diciembre el defensor del pueblo, Carlos Camargo, le precisó al presidente Duque mediante una carta las críticas sobre el manejo que el Gobierno le ha dado al despliegue de ayuda humanitaria en el archipiélago, asegurando que “hay personas que no están en los albergues y se encuentran a la intemperie debido a la calidad de los plásticos y carpas que son arrastrados por los vientos, situación que reviste especial gravedad ante las fuertes lluvias que aún afecten el archipiélago”.