El pedido de justicia de las víctimas del 9S, a tres meses de las protestas

En conmemoración a los tres meses de las protestas que se llevaron a cabo en Bogotá, en rechazo a los abusos policiales, y en donde 8 personas murieron y al menos 75 quedaron heridas, el Concejo de la ciudad realizó una moción de duelo para que las víctimas y sus familiares fueran escuchados.

Allí Nury Rojas, madre de Angie Paola Baquero, víctima fatal de Suba, manifestó que "todavía no entiendo por qué me mataron a mi hija. Este dolor que sentimos toda la familia es algo indescriptible. Yo quiero que haya justicia, que el policía que le disparó esté tras las rejas cumpliendo una condena, porque él va a estar vivo y lo visitará su familia; algo que mi hija ya no".

En ese mismo sentido, la prima de Angie, Sheydi Rojas, enfatizó en que "exigimos justicia porque hasta el día de hoy no se ha tenido claridad sobre qué fue lo que sucedió, por qué y quién dio la orden de dispararle a la ciudadanía. El hecho de que alguien esté protestando, o no, no le da derecho a la Policía de accionar sus armas contra la gente indefensa".

En caso seguido la hermana del joven Freddy Mahecha, Valentina, recordó que "tenía 19 años, era muy trabajador y muy humilde. Vino a buscar una oportunidad en la ciudad y lastimosamente perdió la vida, hoy hace tres meses. Pero el dolor es intacto; duele como si hubiera sido ayer porque no habrá tiempo en el que pueda sanar".

Por su parte el papá de Julieth Ramírez, Harold, lamentó que "esos actos demenciales, porque no tienen otro nombre, afectaron a toda una familia, con sus sueños y proyectos. Julieth, dicho por la Fiscalía, no hacía parte de las manifestaciones. Cuando tu no eres víctima de estos hechos, das cualquier punto de vista. Pero ella inocentemente se convirtió en parte de esta masacre".

A propósito la alcaldesa Claudia López también se refirió a lo sucedido hace más de 90 días, cuestionando que a la fecha no haya ninguna sanción concreta en la Policía ni en la Fiscalía. Y anunció que "ya tenemos un acuerdo con la ONU y Alta Comisionada para los Derechos Humanos, para que nos apoyen en la elaboración de un informe de verdad y memoria. Bogotá no aceptará la impunidad".

Y es que el evento de conmemoración también iba enfocado a las víctimas y sus familias del incendio en el CAI San Mateo, en Soacha, el 4 de septiembre, donde 9 jóvenes perdieron la vida y al menos 11 más resultaron con graves quemaduras.

Por ello, tras las intervenciones el presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán, aseguró que "es muy duro oír estos testimonios tan fuertes, que impactan. Nuestra responsabilidad como Concejo ante lo que ocurrió debe ser garantizar que esas víctimas no sean olvidadas. Y tiene que haber verdad para contribuir al proceso interno de cada familiar, de duelo".