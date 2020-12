¿Quiere tener hijos? Lina Tejeiro se confesó con sus seguidores

En la sección de preguntas que tiene Instagram, la actriz, Lina Tejeiro respondió varías de ellas, dejando en asombro a más de un seguidor.

Una de las preguntas fue: ¿Tendrías hijos?

La actriz respondió: "La verdad no sé.... en este momento no, no sé si en 2, 3 ,4, 5 años se me ocurra tener hijos. Pero ahora, no. No, gracias".

Otras preguntas que le hicieron a la actriz fue que si se sentía sola por no tener pareja.

Tejeiro respondió que aunque hay días en que se siente sola, la pandemia le ayudo a darse cuenta que su mejor compañía es ella misma.

