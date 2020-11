El sector financiero ha evolucionado en los últimos años más que en cualquier otra época y por encima a cualquier otro sector. Pasamos de oficinas con todos los servicios presenciales, a canales alternos en los servicios (por ejemplo: banca por teléfono), oferta de cajeros electrónicos, uso de datáfonos en comercios para aceptación de tarjetas débitos y créditos, banca electrónica soportando cierto tipo de operaciones como las transferencias interbancarias y el botón de pagos entre muchas otros avances. Pagos soportando E commerce, Códigos QR, entre otros. Sin embargo esta evolución mantenía el concepto tradicional bancario y a pesar de esfuerzos por llegar a segmentos de población no bancarizada (iniciativa de corresponsales no bancarios, reducción de comisiones) no habían logrado reducir niveles de no bancarización e inclusión financiera.

Sin embargo, la evolución de la infraestructura tecnológica, como la computación en la nube, internet, tecnología disruptiva, tendencias en comportamientos en rangos poblacionales marcan nuevos escenarios para los sectores tradicionales.

Con esas circunstancias aparecen las Fintechs. Compañías de tecnología con nuevos enfoques de negocio actuando en tres frentes distintos. Colocación digital, Captación digital y medios de Pago. En este ultimo aparecen soluciones de pago y transferencias discruptivas en China con We chat, Alipay, India UPI, USA venmo entre otros. En Colombia nacen las Sociedades de depósito y pagos SEDPES, y se conocen billeteras electronicas bancarizadas y no bancarizadas atendiendo nichos de población.

Domagoj Rozic, CEO de Minka, nos habla de los inicios de esta industria en medios de pagos de pagos. La importancia de la interoperabilidad para lograr crear ecosistemas robustos en pro de facilitar los pagos y las transferencias entre Bancos destacando la solución de ACH Colombia. Igualmente explica el futuro de los medios de pago y conceptos como Open Banking, Blockchain entre otros. Temas que abordaremos en otros episodios.

Julio Sanz G.

www.linkedin.com/in/julio-sanz-galindo