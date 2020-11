"Ese no soy yo": periodista hace pregunta desde el baño durante conferencia

El vergonzoso episodio sucedió en Canadá, cuando la doctora y directora médica de salud de New Brunswick, Jennifer Russell, daba un informe a los periodistas sobre la situación del coronavirus en el país.

Los periodistas estaban conectados por audio a la conferencia para respetar la medida de distanciamiento social.

Cuando tocó el turno de hacer preguntas y le dieron el espacio a uno de los periodistas se escuchó un sonido extraño cómo si estuviera haciendo una de sus necesidades en el baño.

Todos guardaron silencio por unos segundos y la misma doctora apenas podía contener la risa por lo que pasaba.

"Ese no soy yo", fue la explicación que dio el periodista cuando terminó el ruido.

No se sabe realmente si fue él o no, lo que sí es cierto es que hay que tener mucho cuidado con el teletrabajo debido a que no es la primera vez que pone en aprietos a funcionarios, periodistas y hasta políticos.