Los reparos de la Procuraduría a la Reforma Electoral que se tramita

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, le envió este martes sus consideraciones del Código Electoral, al presidente del congreso, Arturo Char, con 10 razones que llevarían la inconstitucionalidad de la norma de la Registraduría en caso de ser aprobada.

En relación al proyecto de ley que pretende modernizar y actualizar la legislación en materia electoral,Carrillo presentó dentro de las consideraciones 10 puntos claves.

Algunos que resaltan son que: el proyecto de ley sería para cambiar algunos artículos, pero no significa que se generaría un nuevo código, la ley de cuotas para ponerle atención a que las mujeres estén representadas, la ausencia en el proyecto del sistema en el voto electrónico y la ley de garantías que no debería mantenerse porque ya no hay reelección presidencial, pero si debe mantener algunas de las restricciones con la unificación de estas para todo tipo de elecciones presidenciales, alcaldes y gobernadores.

Le puede interesar:

Se agrava el choque entre el director y el inspector de la Policía Nacional

Desde la firma de la paz en Colombia han asesinado a 242 exguerrilleros

En los reparos presenta los puntos enumerados así:

1. El proyecto de ley no se puede calificar de código: se requiere una sistematización de la materia, es decir no se podrían brindar resultados en tiempo real porque no se puede garantizar que los jurados tengan las herramientas tecnológicas para poder sustituir los formularios que permitan esta sistematización.

2. El Ministerio Público considera que la actual discusión del proyecto de Código Electoral es el escenario ideal para que se defina por el legislador conceptos de trascendencia como la función y el acto electorales, objeto de discusión y depuración por años por la Corte Constitucional y, especialmente, por la Sala Electoral del Consejo de Estado, y que deben hacer parte de la nueva regulación electoral.

3. El Consejo Nacional Electoral no puede hacer desarrollos o regulaciones normativas que solo competen al legislador estatutario

4. El requisito de procedibilidad debe ser eliminado

5. Cuotas de género

6. Los conceptos de autoridad y el desarrollo de las inhabilidades

7. Ausencia de norma sobre la sistematización de las mesas de votación

8. De la creación de fondos y otros asuntos

9. La ley de garantías

10. Vigencia