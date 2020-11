Se agrava el choque entre el director y el inspector de la Policía Nacional

En audiencia de juicio disciplinario al director de la Policía, el general Óscar Atehortúa Duque, el inspector general de la Policía, general William Salamanca, (retirado y luego reintegrado en 2019), dio fuertes declaraciones:

"Espero que atienda mi solicitud para poder seguir adelantando mi trabajo junto con el equipo que venía apoyándome, de lo contrario entendería que es su interés obstaculizar el normal desarrollo de las delicadas investigaciones que le comenté, y usted tendría que asumir ante el país y ante la ley toda la responsabilidad que de ello se deriva".

También criticó que el director de la Policía realizó la solicitud para darle vacaciones en repetidas ocasiones:

"Por mantener caprichosamente esa extraña actitud de sacarme a vacaciones forzosas en contravía de las necesidades del servicio que reclama una acción sin descanso en la lucha contra la corrupción": enfatizó Salamanca.

Recordemos que, por los señalamientos de Salamanca, en una declaración jurada, es que el director de la Policía fue llamado a juicio disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación.

Se le investiga por presuntas irregularidades en la construcción de casas fiscales en el Tolima, a lo que Salamanca califica como hechos de corrupción:

"Estoy decepcionado de usted, porque encuentro también que dentro de su paso, usted archivó investigaciones que no se debían archivar y lo digo porque el propio mayor Llanos, señor procurador, me mencionó algunas investigaciones que mi general Atehortúa archivó, donde no era para archivar sino para sancionar ejemplarmente a quienes violaron la ley disciplinaria y seguramente la ley penal".

El general William Salamanca trae a colación el caso de los lotes de Mariquita, Tolima, por los que cuando los compradores (de casas fiscales de la Policía) fueron a reclamarle a la teniente a cargo, ella nunca respondió y, según lo que dice Salamanca, se configuró un delito de estafa:

"El mayor Llanos cuando culmina la investigación le presenta al señor director general el fallo para la destitución de esta oficial, pero el general me decía que no había ningún fallo de destitución, sino que procediera con la absolución y yo le dije: mi general no lo voy a hacer, se indispuso tanto que me sacó de la oficina y me sacó con vacaciones y otras más (...)"

Cabe destacar que el capitán Fernando Llanos fue uno de los investigadores del caso que adelantaba el general Salamanca al interior de la policía.

Recordemos que el general Atehortúa también se encuentra en juicio disciplinario por posible extralimitación de funciones, pues pidió ser informado de la investigación por la construcción del complejo de vivienda, lo que fue corroborado, según la Procuraduría, por el general Salamanca en declaración jurada.