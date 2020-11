Junior recibe a Deportes Tolima afectado por las lesiones

La llave B de los cuartos de final de la Liga Colombiana entra en acción cuando sus protagonistas, Junior y Deportes Tolima, se enfrenten desde las 6:05 de la tarde en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Junior llega al partido motivado por haber logrado el cupo a los cuartos de final de la Copa Colombia, el pasado miércoles ante Envigado FC. La figura de este partido fue Sebastián Viera que atajó dos penales y convirtió el del triunfo. La única duda en el conjunto dirigido por Amaranto Perea es si usará como extremo a Fredy Hinestroza o a Edwuin Cetre.

Deportes Tolima por su parte tendrá el regreso del guardameta Alvaro Montero, que se perdió los últimos partidos por la convocatoria a la selección Colombia, así como Andrey Estupiñan que superó una lesión. También, Hernán Torres podrá contar con el costarricense Francisco Rodríguez.

La baja más sensible del equipo 'pijao' es la de Danovis Banguero que no se encuentra entre los convocados pero no se ha reportado alguna lesión por parte del club. Juan Fernando Caicedo y Julián Quiñones aun no han recibido la alta médica para volver a competencia.

El partido de vuelta correspondiente por esta llave se jugará el próximo domingo 29 de noviembre. Su ganador se medirá ante el que gane el partido entre Atlético Nacional y América de Cali, que por ahora lidera el 'verdolaga'.