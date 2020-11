Aurelio Iragorri renunció al Partido de la U

En la tarde de este martes se conoció una carta abierta del exministro y director de la U, Aurelio Iragorri, en la que anunció su salida del cargo en esa colectividad. La noticia se conoce días antes de la Asamblea Nacional del partido.

"Tomé la decisión de dejar la Dirección del partido, aunque para muchos, pierda con ella. A estos les contesto, con decisión y seguridad, que estoy convencido que es mucho lo que gano y lo que puedo aportarle al país al recuperar de manera vehemente mi libertad de opinión", señala la carta.

Iragorri manifestó: "me voy también porque siento que esta nueva oportunidad que la vida me dio puedo aprovecharla mejor fuera de un escritorio; porque creo que la Unidad que he defendido tantos años no está metida entre muros sino que habita en los territorios de Colombia; estoy convencido de que el país que nos está dejando la pandemia nos debe sacar de la discusión entre el sí y el no, entre la guerra y la paz, entre izquierda y derecha; entre el pasado y más pasado".

Aurelio Iragorri estuvo tres años al frente del Partido Social Unidad Nacional, colectividad que el próximo 7 de noviembre tendrá su Asamblea Nacional.