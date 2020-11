“Si no gana Trump, me voy para Colombia”: el rapero Lil Pump

El rapero Lil Pump publicó en sus historias de Instagram que si Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos y quien busca ser reelecto, no gana las elecciones de este martes, se iría del país rumbo a Colombia.

“Yo, no cap if Trump does not get elected I’m moving the f-ck out of here, I’m going to Colombia. (no hay lio, si Trump no es elegido me voy a mudar de aquí, me voy a Colombia).”, dijo el cantante.

Lil Pump hace parte de la lista de artistas que han expresado su apoyo a Donald Trump; otro que los han hecho son el luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor, el cantante Kid Rock, el actor y director Clint Eastwood, entre otros.

Este martes 3 de noviembre serán la etapa final de las elecciones de Estados Unidos que está enfrentando a Donald Trump contra el demócrata Joe Biden.