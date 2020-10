Cámara de Representantes escuchó a líderes de la Minga Indígena

Durante la plenaria de la Cámara de Representantes de este miércoles, fueron escuchados los líderes de la minga indígena, quienes ante esa corporación expresaron algunos de los planteamientos que tienen y peticiones al Gobierno.

“Agradecemos al pueblo colombiano que creyó en la palabra de la minga y que nosotros cumplimos esa palabra que empeñamos antes de salir del departamento del Cauca, que la minga se trasladaría a Bogotá, que la minga vendría a caminar la palabra de manera pacífica y así lo hemos hecho. Hoy, retornamos a nuestros territorios con un mensaje, la minga apenas comienza, nuestros mingueros y mingueras retornan a los territorios con el fin de llegar al seno de sus comunidades y dar un informe político de los logros que se dieron acá y reorganizarnos para continuar nuestra minga nacional", señaló Ferley Quintero, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca.

En la sesión también intervino el representante del Consejo Indígena de Caldas, Carlos Gómez, quien dijo que " rechazan" las declaraciones de sectores políticos en las que se habla de una supuesta influencia de grupos al margen de la ley en la minga indígena.

"Tenemos la capacidad de construir nuestras propias iniciativas desde nuestros planes de vida y no necesitamos vocerías de terceros para hablar por nuestros derechos, eso lo hemos aprendido desde siempre y no aceptamos que se le quiera endilgar a la minga participación o influencia de actores armados. También decirle a los actores armados que no aceptamos que nos quieran vincular frente a sus luchas, porque nuestras lucha es de frente, es social y con la sabiduría y con el respeto a la diferencia que es lo que siempre estamos afianzando y lo que estamos proponiendo", indicó Gómez



Cristóbal Guanara, representante de la Marcha Patriótica, expuso seis puntos ante los integrantes de la Cámara de Representantes. Uno de ellos relacionado con la formalización de la tierra.



"El segundo tema es la adopción del acuerdo de Escazú que por todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en materia de medio ambiente, no nos queda otra que adoptar este acuerdo", agregó.

Los representantes de la minga indígena dejaron una carta a la mesa directiva de la Cámara una carta en la que, entre otras, señalan que el presidente Iván Duque fue declarado como persona ausente "el día 19 de octubre de 2020".

Los líderes de la minga además pidieron no modificar el acuerdo de paz.