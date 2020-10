Los protocolos de bioseguridad que todo microempresario debe seguir

Tras la finalización del aislamiento preventivo obligatorio en septiembre, varios sectores de la economía se han preparado para volver a una “nueva normalidad”, con el fin de garantizar la protección de colaboradores, empleadores y clientes.

Actualmente, Colombia ya superó los 950.000 de COVID-19, de los cuales más de 860.000 se han recuperado. Aún así, se debe velar por evitar un rebrote que vuelva a afectar seriamente la salud y economía de los ciudadanos.

El primer protocolo que se debe implementar es el de lavado de manos con agua y jabón, por lo menos cada dos horas. La persona debe durar por lo menos 60 segundos, asegurando limpiar dedos, palma, uñas, dorso y muñecas. Posteriormente, debe secarse con una toalla de papel limpia.

En la entrada de los establecimientos, se debe disponer de alcohol glicerinado al 60 % o gel antibacterial, y permitir una ventilación adecuada para que el virus no quede en el ambiente de trabajo,si llega a darse esta situación. Al ingresar al lugar de trabajo, los empleados deben tomarse la temperatura y hacer el proceso de desinfección.

El distanciamiento físico y el uso obligatorio de tapabocas también es imprescindible para promover el autocuidado entre los trabajadores de las microempresas. Las áreas comunes deben ser demarcadas con el fin de cumplir este paso.

También es importante que en espacios cerrados, no se compartan bebidas, alimentos ni implementos como cubiertos, tazas y cafeteras, pues así se puede propagar el Covid-19.

Igualmente, se recomienda tener plasmado en un documento los protocolos que todo funcionario debe seguir tanto en el relacionamiento con miembros de la empresa como con los clientes que lleguen al lugar. Además, es indispensable tener piezas gráficas visibles al público para que sepan cómo promover el autocuidado y prevenir el contagio del COVID-19.

Por último, se debe registrar y cumplir todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud a la página www.bogota.gov.co/reactivacion-economica, así como el Plan de Movilización Segura con la lista de trabajadores y contratistas que forman parte de la empresa.

Además, se deben llevar a cabo los turnos de trabajo, dependiendo del sector al que pertenece cada empresa. Si es de construcción en zonas no residenciales, el horario de ingreso debe oscilar entre las 10:00 a.m. y 5:00 a.m, Si es en zonas residenciales entre las 10:00 a.m. y 8:00 p.m., comercio al por mayor y detal de bienes no esenciales y servicios entre el mediodía y las 11:59 p.m,y si son oficios esenciales como salud, no hay restricción horaria.