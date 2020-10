Armando Benedetti anunció su renuncia al Partido de la U.

El senador Armando Benedetti confirmó su renuncia al partido de la U. La determinación fue anunciada horas después de que el senador Roy Barreras revelara su salida de la colectividad.

“Uno no puede estar en un partido que no es ni oposición, ni Gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa. En ese partido yo creo que sobro y, por lo tanto, me voy tranquilo. Espero que ellos también estén muy tranquilos y felices de que yo me vaya", indicó Benedetti.

Minutos después de anunciar su salida de la U, Benedetti en un mensaje a través de redes sociales indicó que no será candidato presidencial.

"No sabía que iba a renunciar al Partido de la U el día de hoy, por lo tanto no tengo a dónde ir. No voy con el referendo contra @IvanDuque, ni crearé un nuevo partido ni mucho menos quiero ser candidato a la presidencia".