Novia de CR7 se pronuncia sobre el positivo de su pareja para coronavirus

Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, subió a sus historias de Instagram un pantallazo de una videollamada que sostiene con la estrella portuguesa en la que le da una voz de aliento en este difícil momento.

“Eres mi inspiración (You are my inspiration)”, escribió la modelo argentina, quien espera la pronta recuperación del artillero ‘luso’.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) informó este martes en un comunicado del positivo de Cristiano Ronaldo y agregó que está "bien, sin síntomas y en aislamiento". ‘El bicho’ abandonó la concentración de la Selección.

Después del positivo de Ronaldo, el resto de jugadores de la selección de Portugal pasaron pruebas este martes y todos los resultados fueron negativos.