"Vamos a apelar": Iván Cepeda sobre libertad del expresidente Uribe

El senador Iván Cepeda, quien es parte en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, aseguró que acata la decisión de la juez 30 de control de garantías, pero dejó claro que apelará la determinación.

Lea también:

"La decisión de la juez 30 no altera mi íntima convicción de respeto por la justicia y de acatamiento a sus decisiones, no obstante, no compartimos esa decisión, por supuesto, y vamos a apelarla", indicó Cepeda.

El senador también lanzó críticas al fiscal Gabriel Jaimes, quien lleva el proceso contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe.

"Nos parece muy grave que el señor fiscal Gabriel Jaimes haya desarrollado un libreto político en esta actuación. Es evidente su parcialidad y por lo tanto consideramos que no hay ninguna garantía para los derechos de las víctimas en este proceso. Vamos a apelar la decisión y a seguir luchando en los estrados judiciales, puesto que también tenemos la íntima convicción de la responsabilidad del exsenador Uribe en los delitos de soborno y fraude procesal", agregó

Cabe señalar que el expresidente Álvaro Uribe es investigado por supuesto soborno y fraude procesal.