Senador cuestiona millonarios contratos para fortalecer el ESMAD

En las últimas horas el senador del Polo Democrático, Wilson Arias, reveló que la Policía suscribió 4 contratos por un valor de 13.800 millones para la compra de elementos como trajes antimotines, gorras y cascos que usa ESMAD.

"Descubrimos contratos para el ESMAD por más de 13 mil millones de pesos con destino a escudos, a trajes antimotines, a gorras y cascos, que se suman a los más de 15 mil millones que a comienzos de año se había invertido en tanquetas y en municiones, entre ellos para la escopeta calibre 12".

Según el congresista, uno de los contratos tiene como propósito adquirir equipos de protección antimotines y asciende a 5.600 millones.

Otro de los contratos, señaló, es del 21 de julio del 2020 por un valor de 6.400 millones de pesos para la adquisición de gorras. Además mencionó recursos por 286 millones destinados para medir la imagen de la policía y el ESMAD.

El Congresista cuestionó que en medio de la pandemia el Gobierno esté destinando recursos para este propósito, pues considera que deben ir a atender los efectos que se han originado.

"No hay para ampliar el programa de subsidio a la nómina hacia los pequeños microempresarios, no hay para la renta básica, no hay para la matrícula cero, y el Gobierno se niega a redirigir esos recursos de represión, hacia las soluciones sociales, deciden mejor invertir en represión para contener la protesta frente al drama social", agregó el congresista.