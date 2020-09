En debate sobre eutanasia congresista reveló suicidio de su hija

Este martes la Comisión Primera de la Cámara de Representantes empezó la discusión sobre el proyecto de ley estatutaria que busca reglamentar la eutanasia en Colombia y en medio de la sesión el Representante Cesar Lorduy cuestionó la forma en que el congresista Erwin Arias se refirió al suicidio y, además, reveló que su hija se suicidó.



Y es que el debate fue subiendo de tono cuando el representante Arias calificó el proyecto de eutanasia como inconstitucional y se refirió al suicidio.



"Esta es la apología a la muerte, esto es abrirle las puertas a que sea normal que una persona decida quitarse la vida, díganle entonces a Colombia que quieren legalizar el suicidio y que esas libertades individuales van hasta quitarse la vida".



Una vez finalizó la intervención del representante Arias, su colega Cesar Lorduy, pidió la palabra y realizó un fuerte reclamo. En ese momento, reveló que su hija se suicidó.



" Nadie aquí en este salón tiene autoridad para hablar en nombre de esas personas y no lo tiene doctor Erwin porque yo tuve una hija que se suicidó y usted no tiene autoridad moral para hablar en nombre de ella", aseguró el representante Lourduy.



Ante lo manifestado por Cesar Lourdy, el representante Erwin Arias solicitó la palabra para expresarle su solidaridad.



" Quiero de manera solidaria expresarle mi sentimiento de solidaridad y apoyo si se ha sentido aludido cuando yo hablé del suicidio en términos generales y desconocíamos esa situación. No podemos llevar esto a temas particulares para poder tomar una decisión que va a afectar a la población en general, es que darle la puerta abierta a esta tiranía de matar a los que están enfermos, aquí las principales víctimas van a ser los ancianos, los pobres, van a ser las minorías", indicó Arias.



La Cámara de Representantes hundió la proposición que buscaba el archivo del proyecto de eutanasia y esta misma semana se empezará a votar el articulado de la iniciativa.