Gobierno alista protocolo de bioseguridad para regreso a las aulas

En medio de su participación en la sesión en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, el ministro de salud Fernando Ruíz, explicó que, bajo la estrategia del modelo de alternancia educativa, el Gobierno Nacional ha estado desarrollando el protocolo de bioseguridad para el regreso a las aulas manteniendo las medidas preventivas para evitar la propagación del Covid-19.

El ministro dijo que dentro de los lineamientos que estarán listos esta semana, se exige la asistencia a las aulas, sólo de quienes no presenten síntomas respiratorios; uso permanente del tapabocas; la fijación de horarios para el lavado de manos, no compartir alimentos, guardar el tapabocas en bolsa de papel mientras se come, evitar tocarse la cara, la nariz o frotarse los ojos.

La normativa también pide se cumpla con la distancia física de al menos 2 metros con otras personas, no recomienda el uso de guantes excepto a las personas de limpieza; desinfección de tanques y toda la infraestructura educativa, disposición de insumos para la higiene; ventilación, señalización y distanciamiento entre pupitres y comedores para tener un menor contagio.

Ruíz además señaló que a las instituciones que atiendan menores entre los 2 y 5 años se les pedirá verificar que estos cumplan con el esquema de vacunación; exige se les dé prioridad a los trabajos individuales, en parejas o grupos pequeños; y que se escalonen los tiempos de ingreso y salida de personas y vehículos para evitar pérdida del distanciamiento físico

El ministro dijo que para esta reactivación se está teniendo en cuenta el riesgo de contagio en los docentes, bajo la premisa de que se debe aumentar el cuidado con los mayores de 60 años, para lo que dijo es necesario que las instituciones sean consecuentes y generen virtualidad para el desarrollo de actividades de esta población.