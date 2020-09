Ejército entregó sillas de ruedas en el Tolima

Tres adultos mayores que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, recibieron en las últimas horas de manos del sector privado y el Ejército tres sillas de ruedas.

Soldados de la unidad de Acción Integral fueron los encargados de hacer la entrega de estos equipos, que le permitirán a los beneficiarios mejorar su calidad de vida.

"No camino bien desde hace más de ocho años. Yo me caigo mucho y me lastimé la cadera, como por la columna. Yo sentí mucha felicidad al ver la silla de ruedas, yo solo vivo de lo que los buenos corazones me dan. Muchas gracias al Ejército Nacional", dijo uno de los beneficiarios.