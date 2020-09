No más jugarretas, digan la verdad sobre secuestro y reclutamiento: Duque

Durante la conmemoración del segundo año de la política Paz con Legalidad, el presidente Iván Duque se refirió a la carta firmada por varios de los líderes del partido Farc en la que pedían perdón a las víctimas de secuestro en el país.

El jefe de estado aseguró que esas palabras no deben quedar en el papel y exigió que las FARC digan la verdad sobre delitos como el secuestro, reclutamiento de menores y las rutas de narcotráfico ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

"Esperamos que se diga la verdad sobre los secuestros, pero no con cartas sino que acudan ante la justicia transicional y respondan con nombre y apellido a esas familias que no saben hoy dónde están sus seres queridos, que seguramente estarán en una fosa común, que fueron secuestrados y vilmente asesinados", afirmó.

"Los colombianos entendemos que los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición deben ser inequívocos, pero poco contribuyen aquellos que tienen la responsabilidad de acudir a la justicia transicional y no estén diciendo las cosas tal y como son, el reclutamiento de niños ha sido ostensible, y por lo tanto no queremos más jugarretas", añadió.

El presidente reiteró que la construcción de la paz no tiene ideología, y que no debe ser usada como un fin electoral para generar controversia.

"Se trató de fracturar a la sociedad llamando a algunos amigos y a otros enemigos de la paz, cuando en realidad los únicos enemigos de la paz son los que han pretendido con las armas imponer su criterio e intimidación sobre la sociedad" dijo.

También criticó a quienes cuestionan la implementación del Acuerdo asegurando que "la paz no reposa en un papel, ni en galardones, sino que es el premio que merece nuestra sociedad".

El evento virtual contó con la participación, del expresidente de Uruguay José Mujica, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, entre otros líderes mundiales.