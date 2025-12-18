Las Naciones Unidas advierten una “probabilidad previsible” de que ocurra oficialmente un genocidio

La ONG Red de Médicos de Sudán alertó que decenas de civiles desarmados fueron atacados por paramilitares sudaneses y mercenarios de Colombia y Chad “por motivos étnicos” mientras avanzan los combates. (foto: Caracol Radio / Getty )

El asesor especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Prevención del Genocidio, Chaloka Beyani advirtió este jueves de la “probabilidad previsible” de un genocidio en el estado sudanés de Darfur del Norte, cuya capital, Al Fasher, fue tomada el pasado octubre por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), pero precisó que solo un órgano competente podría calificarlo como tal.

Expreso que “Los ataques sistemáticos y sus milicias aliadas en Darfur del Norte contra las comunidades zaghawa, masalit y fur, mediante asesinatos masivos, violencia sexual y destrucción de sus medios de vida, a menudo precedidos por discursos de odio e incitación directa a la violencia por motivos de identidad, podrían indicar una intención deliberada de destruir total o parcialmente a estos grupos”, y que ”sujeto a la determinación judicial, dichos actos podrían tipificarse como delito de genocidio según la Convención sobre el Genocidio de 1948”, señaló Beyani.

Insistió de igual manera que “los riesgos también son evidentes debido a que se está atacando a grupos con características protegidas por la Convención sobre el Genocidio”. “Esto implica una probabilidad previsible de que se cometa un genocidio, pero no tenemos competencia para calificarlo como tal”.

Tanto las FAR como el Ejército de Sudán y sus respectivas milicias aliadas, han cometido “graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, señaló.

El abogado zambiano mencionó “información verificada” que apunta a que ambos bandos “han atacado deliberadamente a civiles mediante ejecuciones sumarias, tortura, detenciones arbitrarias y tratos inhumanos”.

Además, instó a la comunidad internacional a hacer “esfuerzos concertados para detener el flujo de armas hacia Sudán”, pues ha “exacerbado el conflicto y el sufrimiento humano”.

El Ejército y los paramilitares iniciaron una campaña militar en Kordofán, región rica en petróleo y compuesta por tres estados, tras la caída en octubre pasado de Al Fasher, último reducto de los militares en el oeste de Sudán.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y obligado a más de trece millones a desplazarse interna o externamente, además de originar una inseguridad alimentaria aguda que sufre más de la mitad de la población, según la ONU.

Más de 50 mil desplazados

Más de 50.000 personas huyeron de su hogar en el último mes y medio por la escalada de violencia al trasladarse las hostilidades entre las Fuerzas Armadas de Sudán y los paramilitares de la ciudad de Al Fasher a la región de Kordofán, informó este jueves la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

“Entre el 25 de octubre y el 17 de diciembre de 2025, alrededor de 50.445 individuos fueron desplazados desde poblaciones de Kordofán debido al aumento de la inseguridad”, dijo el último informe de la Matriz de Seguimiento de Desplazados

Se han registrado “39 incidentes de desplazamiento desde el inicio de la escalada el 25 de octubre de 2025”, de acuerdo con el informe, que precisó que se constató el desplazamiento de alrededor de 40.350 personas en Kordofán Norte, mientras que en Kordofán Sur unas 9.845 personas se han visto obligadas a desplazarse y 250 individuos en el oeste de la región.

Las presiones internacionales para un alto el fuego humanitario aún no ha dado resultados pese a que las partes en conflicto han reiterado que están abiertas a una tregua.