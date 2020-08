Los mensajes de Un Canto por Colombia y sus reclamos de amor a la vida

A partir de las 3:00 de la tarde de este domingo Colombia, arrancó una nueva jornada de Un Canto Por Colombia, el movimiento social, que, a través de conmovedores testimonios, mensajes y canciones, rechaza la violencia en el país. En esta oportunidad los reclamos se enfocaron, en pedir justicia frente a las masacres presentadas durante las últimas semanas.

En esta jornada que reunió a personalidades nacionales como carolina Guerra; Adriana Lucia; Claudia Bahamón; Goyo; Daniel Coronell; Natalia Reyes; Carlos Vives; el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado; entre otros, la consigna fue: Un Canto Por Colombia Hasta Que Amemos la Vida.

“Queremos mandarle un mensaje muy especial al pueblo colombiano, les queremos decir que estamos siempre con ustedes. Que este sea el nuevo amanecer, no queremos más jóvenes asesinados en Colombia, queremos construir un mejor país y eso no lo podemos hacer sin los jóvenes en el país. Queremos decirte a ti que estas allí sentado, que ves todas estas situaciones no juzgues a los jóvenes, tú no los conoces, no sabes quienes son”, señaló la agrupación Herencia de Timbiquí.

Un mensaje similar envió la cantante Adriana Lucía, quien dijo que, “allá donde no llegan los puentes; las oportunidades; las escuelas; el progreso, sí llegan las balas; llega la sangre y llega lo peor. Ellos han tenido que cargar con lo peor de la guerra. Hoy estamos aquí para decirle a esas víctimas que no están solos y que hay muchas personas dispuestas a amplificar su voz. También queremos decirle a la comunidad internacional que en Colombia están matando gente todos los días”.

A su turno, la cantante bogotana Pedrina aseguró que, “quizás no nos damos cuenta en nuestra burbuja, de lo que está pasando en los lugares más remotos del país, donde víctimas una y otra vez han sido azotadas por la violencia, vuelven a quedar en esta ola de terror, desplazamientos, torturas, masacres, violaciones, abandono del Estado, ante la mirada pasiva de la mayoría del país. Colombia no puede seguir siendo tierra de nadie”.

Importante anotar que, con la foto de sus familiares en mano, en el marco de esta transmisión, las víctimas del conflicto exigieron, justicia y verdad. El evento ha tenido gran acogida, a tal punto que en las diferentes plataformas se han conectado más de 50.000 personas que incluso han dejado sus mensajes de apoyo a esta causa.