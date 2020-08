"Si son testigos de un delito, estrellen a los delincuentes": Gob Meta

En medio de una rueda de prensa, donde entregaba un balance en materia de seguridad en el departamento, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, manifestó que pese al reporte positivo,la asignatura pendiente es la de los denominados 'raponeos'. Y por tal motivo, instó a la ciudadanía a tomar justicia con mano propia.

"Si voy en mi carro y soy testigo de que dos delincuentes en una moto están cometiendo un delito, yo los tumbo y los estrello. Y a una persona que reaccione como lo haría yo, le ofrecemos asesoría jurídica para que pueda hacer valer sus derechos. Le ponemos un equipo jurídico para que los defienda", manifestó.

En ese sentido, el gobernador aclaró que "el mensaje para los delincuentes es que los ciudadanos no nos vamos a dejar amedrentar, que ellos no van a pasear por las calles con la indiferencia de la ciudadanía. Si vemos un hecho delictivo que no ponga en riesgo mi vida, yo con mi carro los tumbo de la moto mientras llega la autoridad".

Y de otra parte, dentro del balance general, Zuluaga destacó que "hay más de 3.000 capturas, hemos hecho más de 35 Consejos ampliados de seguridad; muchos delincuentes hoy están a buen recaudo. En solo extorsiones, tenemos 70 capturas, y una reducción del 43%; es decir, menos de 200 casos en comparación con el año anterior".