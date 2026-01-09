¿Bogotá o Medellín? Dane reveló la ciudad más cara para vivir en Colombia, según dato del IPC 2025. Getty Images / Javier Ghersi

El Dane publicó el dato anual del Índice de Precios al Consumidor de 2025, el cual se ubicó en 5,10 %. Este dato resulta fundamental para la vida cotidiana y las finanzas del día a día para los colombianos, dado que su impacto se ve en bienes y servicios cotidianos, como el arriendo y la salud.

Aunque se dio una disminución del 0,10 % frente al dato de 2024, lo cierto es que desde diversos sectores analizan el dato con cautela debido a que este se encuentra aún por encima de la previsión de 3 % establecida como meta por el Banco de la República.

IPC 2025: ¿Cuáles son las ciudades con mayor costo de vida?

El Dane lleva a cabo el seguimiento de la canasta básica de productos que hacen parte de del rango de medición del IPC, tomando como marco de referencia 38 ciudades para conocer el impacto de la inflación en los hogares.

La institución detectó así rangos que van entre los 3,49 y 5,78 % en el ámbito territorial, teniendo los mayores aumentos de precios en las siguientes ciudades:

Bucaramanga: 5,78 %

Pereira: 5,77 %

Bogotá: 4,41 %

Popayán: 5,25 %

Barranquilla: 5,07 %

Medellín: 5,06 %

Cabe destacar que, aunque las principales capitales del país, Bogotá y Medellín, no ocuparon las plazas más elevadas en el ajuste de precios, se encuentran también por encima de la meta del 3 % establecida por el Banco de la República, teniendo así un impacto considerable en el dato general.

De acuerdo con el Dane, la mayor influencia en la cifra anual la tuvieron sectores como alimentación, alojamiento, restaurantes y hotelería.

¿Cuáles son las ciudades más baratas según el IPC?

La otra cara de la moneda la viven los habitantes de las ciudades en las cuales, según el Dane, se dio el menor porcentaje en el ajuste inflacionario de los precios durante el 2025. Se trata de las siguientes: