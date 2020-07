“La reforma que va a solucionar los problemas de la justicia”: Procurador

El Procurador Fernando Carrillo señaló que el próximo 20 de julio presentarán un proyecto para reformar la justicia y mejorarla para los ciudadanos de a pie. Manifestó que no tocaría la elección de los magistrados en las altas cortes.

El jefe del Ministerio Público explicó que los cambios deben hacerse desde abajo y con temas que realmente le interesen a la ciudadanía. "A lo que la gente le interesa es que le resuelvan su problema de justicia, a mí no me importa como ciudadano qué pasa en las altas cortes y cómo eligen un magistrado (...) la gente lo que quiere es que se le administre justicia, que se le resuelva el problema", dijo Carrillo.

Manifestó que la justicia es una política pública que no debe ser solo problema de los abogados o los procuradores, sino de toda la ciudadanía.

Señaló que la reforma que presentarán "no toca la ley estatutaria, no es una reforma constitucional y está en la base de la pirámide porque es la justicia de abajo, la del ciudadano la que nos interesa", manifestó.

"Es que aquí no estamos hablando de una macroreforma, ni es la reforma que va a solucionar todos los problemas de la justicia (...) es una reforma que puede ser posible porque no tiene porqué despertar resistencias", manifestó. Y que, precisamente por hablarse de modificaciones en la base y que no toquen las ramas poder, podría avanzar.

Entre otras cosas señala que las comisarías de familia deberían tener la capacidad de recibir denuncias por abusos sexuales, investigarla y proceder a la captura con la autoridad competente.