Tolima aprovechó su localía y ganó ante Once Caldas en el cierre de la fecha 8 del campeonato

La jornada de la fecha 8 en el día lunes 10 de marzo la cerraron Deportes Tolima y Once Caldas, encuentro que se jugó en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. La pelota rodó a las 8:30 de la noche y el experimentado Wilmar Roldán fue el juez central encargado del juego.

El equipo tolimense ganó y se ubicó parcialmente en la casilla nueve de la tabla con 12 unidades. Se encuentra por debajo de Independiente Santa Fe, además, registra 3 victorias, 3 empates y solo 1 derrota en lo que va de la Liga.

Primera parte de emociones y ocasiones

El equipo tolimense fue protagonista sobre el ‘Blanco Blanco’ de Manizales. Los Vinotinto y Oro, con juego por las bandas y bastante colectividad, aprovecharon los espacios para hacerle daño a los dirigidos por Hernán Darío Herrera.

Tolima tuvo la primera del partido, a los 2 minutos de iniciar el compromiso. Jugada por el costado izquierdo, lograron llegar al área y el balón le quedó a Lencina que remató, pero James Aguirre achicó de gran manera, la pelota le impactó en el pecho.

Posteriormente a esa jugada, a los 8 de juego, nuevamente los ‘Pijaos’ tuvieron otra chance de gol clara. Centro desde el costado Occidental por parte de Ever Valencia y en el área, Andrés Arroyo cazó en los cielos la esférica, pero no supo darle dirección al balón, aun así la pelota pasó muy cerca del arco de Aguirre.

No fue hasta los 24 minutos que Once Caldas reaccionó y pudo crear peligro. Jefry Zapata recibió por la banda derecha un balón cruzado de Michael Barrios y con espacio no dudo en rematar, pero el arquero Fiermarin se lució y atajó, dio rebote, pero no prosperó ningún otro ataque.

Tolima no se quedó atrás y recuperó un balón en el terreno rival y Brayan Rovira con un remate exigió, de nuevo, a James Aguirre que sacó un balón que iba para al fondo de la red. Esa jugada terminó en tiro de esquina para el equipo de Ismael Rescalvo.

Gol de Tolima

Un tiro libre a favor de los Pijaos terminó en una pena máxima. Cobro de Rovira y el balón es desviado con la mano por parte de Mateo García; en primer lugar Wilmar Roldán no vio la infracción y el VAR intervino, ahí el juez central fue a revisar la jugada y decretó penalti.

El encargado de abrir el marcador y poner a ganar a Tolima fue Gonzalo Lencina, con un remate cruzado con su pierna derecha puso el 1-0 a los 34 minutos.

Finalmente, la última de la primera parte fue para Once Caldas, jugada colectiva. Centro desde Oriental para Andrés Zapata que peina el balón para Dayro Moreno, este se inventa un pasesote y termina deja solo frente al arquero a Michael Barrios, pero otra vez Fiermarin salvó a su equipo y evitó la igualdad. Con victoria parcial de Tolima terminaron los primeros 45′.

Parte complementaria

Los de Manizales salieron con otra actitud y durante los 10 primeros minutos del segundo tiempo propusieron y fueron al frente. Pasado el segundo cuarto de hora del compromiso, los locales se acomodaron y tomaron el balón, supieron cerrarle los espacios a Once Caldas y el partido se tornó de ida y vuelta. Cada equipo tuvo opciones ya fuera para aumentar la ventaja o igualar el encuentro.

A los 69 minutos, en un contraataque de Tolima, Wilmar Roldán pitó otro penalti a favor de los de Ibagué. Sin embargo, nuevamente, el VAR entró en acción y llamó al árbitro para que revisara, al mirar la acción vio que no era pena máxima.

Finalmente, el partido terminó con triunfo de Tolima, Jersson González fue el autor del 2-0, tanto que sentenció el juego y con su gol su equipo sumó 3 puntos fundamentales para acercarse al grupo de los 8.