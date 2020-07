Descargue el episodio completo aquí.

En este episodio de Amigos TIC Lina García explica la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo de emprendimientos y el empoderamiento de lideres a cargo de estos. Además, menciona el impacto que un buen manejo de las emociones y una buena comunicación puede tener diferentes entornos.

05:22 ¿Qué es inteligencia emocional?

“La inteligencia emocional es la inteligencia más importante de las personas, y sin importar que otros tipos de inteligencias nosotros tenemos… Tenemos muchos tipos de inteligencia, pero yo creo que hay una primordial que permite que todas las demás inteligencias puedan ser desarrolladas y es la inteligencia emocional”

07:46 Inteligencia emocional como herramienta de mejora

“Siempre las transiciones general impactos emocionales y primero hay que comprender un poco que las emociones, lo que ha descubierto la neurociencia es que las emociones son una brújula que influencia al comportamiento humano… la brújula al final tiene cuatro orientaciones: norte, sur, oriente y occidente y lo mismo pasa con los seres humanos, los seres humanos al final solo tienen cuatro tipos de comportamiento”

13:39 Recomendaciones para manejar la crisis

“Claramente cuando uno se enfrenta a retos de grandes empresas lo que sucede es que pues tienen más musculo financiero para poder entrenar a todas las personas, para brindarles todas estas capacidades y habilidades que las personas están necesitando ¿y qué tengo que decir? Desafortunadamente no nos forman en los colegios y en las universidades, al menos en nuestra época, tener una materia llamada inteligencia emocional pues no se veía nunca y menos en las universidades… Las personas que entrenan, las personas que hacemos consultoría en este tipo de temas nos veníamos adelantando a esa tendencia de transformación digital o más que adelantándolo, ya veníamos haciéndolo, con el objetivo de poder tener toda esta información accesible a las personas, no solamente de las empresas sino también a las personas naturales que quieran entrenarse en esto”

18:24 Inteligencia emocional para la transformación digital

“Si estamos hablando de líderes, estamos hablando de personas que hacen algo que se llama mentefactura… Su trabajo consiste en crear ideas, en liderar, en motivar equipos, es lo que hacen la mayoría de los líderes, dentro de las organizaciones que general conocimiento y para que uno pueda generar mentefactura uno siempre tiene que estar aprendiendo”

23:05 ¿Cómo saca tiempo un líder para leer?

“Es el tercer habito de Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que se llama poner primero lo primero y efectivamente cuando uno tiene que aprender a priorizar no simplemente significa qué hago cada día y cómo priorizo cada día… Existen cuatro tipos de personas o de priorización : aquellos que están todo el tiempo en lo urgente y entonces como están todo el tiempo en lo urgente, nunca les va a quedar tiempo para lo importante. El que está todo el tiempo en lo urgente que es el que está apagando incendios todo el tiempo, nunca a tener tiempo, ni para leer ni para nada… Y existen personas que aprender a priorizar lo importante para que no se les vuelva urgente”

28:51 Inteligencia emocional en Latinoamérica

“Lo primero que uno tiende a pensar es que aquellos que son digamos más parcos y que expresan menos sus emociones, tienen mejor regulación que aquellos que somos super expresivos y que de repente tenemos menos regulación, pero en realidad la crisis de regulación emocional existe en todo el mundo, solo que en algunos lugares es más evidente que en otros. A los latinoamericanos lo que nos pasa es que entre más expresivo eres, más amiguero eres”

35:34 El impacto de lo digital en la inteligencia emocional

“La comunicación tiene tres elementos, que a la final se vuelven dos: lo que uno dice que es el mensaje, la información neta, las palabras, el contenido, pero también cómo lo dice ¿no cierto? Que configura el 93% del impacto emocional”

