Madonna demuestra con foto en toples que no le pasan los años

Madonna (61 años) derrochó sensualidad en su cuenta de Instagram con una foto en toples que se tomó, al parecer, en el baño de su casa.

Se trata de una selfie en la que posó semidesnuda y en la que el rostro se le ve sin maquillaje.

"Todo el mundo tiene una muleta", escribió la artista, quien tiene más de 15 millones de seguidores en dicha red social.

En la foto, Madonna aparece solo con una tanga, un sombrero y varias pulseras.





Además, en la foto se puede ver una muleta en la que apoya el lado derecho de su cuerpo.

La 'Reina del Pop' aparece con su característico pelo rubio ondulado.

Esta no es la primera vez que la estrella comparte una imagen semidesnuda. En mayo, publicó una foto similar, para la que uso un top transparente.

"Para aquellos que se sienten ofendidos con esta publicación, puedo decirles que me gradué de la universidad de no me importa", había dicho la artista en Instagram.