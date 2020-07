'Empujón' de un policía a un ciclista en Bucaramanga genera burlas en redes

Este lunes, un ciclista de Bucaramanga, que no cumplió el toque de queda en Santander, fue comparado con el futbolista Neymar por la reacción que tuvo luego de que un policía lo detuviera.

En un video que se hizo viral en redes sociales se ve cómo un policia detuvo a un ciclista que, molesto por la situación, intentó marcharse.

"No señor, usted no se me retira", le dijo el policía, mientras el ciclista intenta irse. "Si tengo que usar la fuerza, pues la uso", continuó el uniformado.

"¿Qué va a hacer? ¿Me va a pegar? "Pégueme, pégueme", señaló el ciclista, quien estaba bastante molesto por la situación.





"No señor, yo no estoy para pegarle. Pero, usted no hace lo que se le da la gana", le respondió el policía.

En ese momento, se ve cómo el ciclista intentó irse del lugar, nuevamente, y cómo el policía lo detiene con un toque leve en el brazo.

Inmediatamente, el ciclista se botó al piso, fingiendo que el uniformado lo había tumbado.

"¿Cómo me empuja?", dijo el cicista mientras se levantaba rápidamente.

El momento que generó burlas en redes ha sido visto más de 300 mil veces en redes sociales como Twitter.

Algunos usuarios compararon al ciclista con el jugador de fútbol Neymar, quien suele tener reacciones exageradas a la hora de jugar en la cancha.

Así mismo, alabaron los dotes actorales del ciclista.