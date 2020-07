"Los hijos no significan realización", Catherine Siachoque sobre ser madre

Catherine Siachoque ha logrado reconocimiento nacional e internacional gracias a su desempeño como actriz en producciones colombianas y latinoamericanas.

Además, también tiene una de las relaciones más estables dentro del mundo de la farándula con el actor Miguel Varoni, con el que lleva 24 años de matrimonio; precisamente, esta es la razón por la que muchos de sus seguidores se preguntan por qué no tienen hijos.

En una entrevista la colombiana de 48 años dio detalles del por qué no está en su proyecto de vida convertirse en madre.

“Conozco mujeres que tienen cuatro hijos y son frustradas totalmente como profesionales, como mujeres, como esposas, como mamás, como todo y son infelices ellas, hacen infeliz al marido, a los hijos. ¿De verdad eso es realizarse? Si ese es tu sueño de vida te estarás realizando si no lo es no lo va a ser. Unos hijos no significan realización, ¿de qué”, confesó la actriz.

De igual forma, aseguró que junto a su esposo tienen un “esquema de felicidad distinto” y tener hijos es una responsabilidad para toda la vida.

Siachoque dejó claro que para su vida tiene otros proyectos, entre ellos volver a la universidad, donde actualmente se encuentra realizando un posgrado, “siempre es un buen momento para hacerlo, nunca es tarde. Me ha tocado durísimo, estaba desacostumbrada y desactualizada, pero soy feliz.”, expresó la bella actriz en una publicación en su cuenta de Instagram.