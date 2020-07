Listos los protocolos para los oficios religiosos en épocas de pandemia

El Ministerio de Salud expidió la resolución 1120, mediante la cual se establecen los protocolos para la reactivación de los oficios religiosos, con medidas como que, se garantice que todos los asistentes estén sentados, con distanciamiento físico de dos metros, sillas ubicadas en zigzag, que se les tome la temperatura a los feligreses al ingreso, entre otras estrategias.

La normativa determina que, se realizarán dos planes pilotos, cada uno durante 15 días, con un aforo máximo de 50 personas, siempre y cuando se cumplan los dos metros de distanciamiento; el segundo ensayo se hará con una ocupación del 35% permitido.

El Ministerio hace énfasis en que no se permitirá que las personas estén de pie dentro del recinto religioso; para los mayores de 60 años o con comorbilidades se les recomienda abstenerse de asistir; se debe evitar llevar al acto litúrgico cirios, velas o velones, en los posible no portar carteras u objetos no necesarios para la celebración; incluso se establece que la actividad debe ser de máximo una hora.

En los lineamientos también se sugiere realizar una inscripción previa para las asistencias a la congregación, ya sea por teléfono o correo electrónico para evitar conglomeraciones; y los responsables del lugar de culto deben informar previamente sobre los horarios y formas de participar.