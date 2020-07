¡ALERTA SPOILER! Recomendado escuchar SOLO si ya terminaron The Last Of Us y The Last Of Us Part II. En este episodio, Luisca y nuestra pantallera invitada, Dani Javitt (quien se puso la diez para reemplazar a Juan Camilo que aún no ha terminado el juego...) hablan de los momentos decisivos en la historia de uno de los videojuegos más esperados de la década: The Last Of Us Part II. ¿Qué pasó con Ellie y Joel? ¿Este título es una obra maestra? ¿Habrá tercera parte? Lo respondemos en este capítulo edición especial cargado de spoilers.

PARA ESCUCHAR:

3:25 - Una muerte que lo cambia todo

7:25 - ¿Hubo engaños en los tráilers?

8:20 - Flashbacks claves para contar la historia

12:08 - En los flasbacks: Ellie descubre una terrible verdad

17:00 - Sensaciones con un nuevo personaje jugable

22:00 - Personajes: No hay buenos ni malos

28:00 - El infectado más difícil del juego

30:05 - Las facciones enemigas

40:20 - La pelea final

44:50 - ¿Habrá tercera parte de The Last Of Us?