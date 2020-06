Avianca tiene listos sus protocolos para reiniciar actividades

Julián Laverde Vicepresidente de operaciones de Avianca, dijo que la industria aérea cómo un todo ha tenido que desarrollar procedimientos asociados a los protocolos de seguridad, que irán desde que el pasajero llega al aeropuerto El Dorado de Bogotá, hasta que aborda el vuelo, reclama sus maletas y tome el servicio de taxi.

"Nuestro objetivo es que el viajero entre a la terminal aérea entre comillas, limpio, por lo que iniciaremos con una toma de temperatura, luego a la entrada al aeropuerto, habrá un punto de lavado de manos y con un antibacterial", explicó el funcionario.

Ya dentro del aeropuerto habrá distanciamiento social, muy seguramente de unos cinco a dos metros en todas las distancias, en los counter, en los filtros de seguridad y en las salas de abordaje.

Laverde, confirmó que, en el caso del personal de Avianca, estará con todas las medidas de seguridad, con las todas las protecciones, todos tendrán tapabocas de nariz y boca, durante toda su permanencia en el aeropuerto, esto incluye también a los colaboradores y a todos los pasajeros.

"Vamos a tener unos vidrios que separan a los counter o mostradores de la persona que está atendido al pasajero, parte de los protocolos estará en que no habrá equipaje de mano, solamente equipaje chequeado en cabina y trataremos que la gente se siga prechequiando", afirmó el Vicepresidente de operaciones de la compañía.

Anotó que se contará en salas con sillas bloqueadas, el proceso de abordaje será en grupos más pequeños y más lentos, no habrá filas en los puentes de abordaje y ya internamente en el avión la tripulación de cabina, será quien vaya acomodando a los pasajeros gradualmente para que no se aglomeren, personal que tendrá sus tapabocas, sus batas quirúrgicas y sus guantes.

El funcionario dijo que estiman que el servicio a bordo será muy poco, no habrá entretenimiento, no habrá pantallas táctiles para evitar el contacto, no habrá revistas, ni ningún tipo de literatura y solo se utilizarán las pantallas para hacer anuncios de bioseguridad.

" Nuestros pilotos también cumplirán todos los protocolos de bioseguridad para ingresar en el avión y ya en cabina por temas de comunicaciones y seguridad de vuelo, no podrán usar, pero ellos tienen unos protocolos que nosotros hemos hecho para sus vestimenta, como las deben usar y lavar después de cada vuelo",´ explicó Laverde.

El Vicepresidente de operaciones de Avianca, finalmente manifestó que el proceso de desabordaje será gradual, ordenado y después viene un proceso de desinfección del avión, mucho más profundo del que se tenía, con unos tiempos más largos y todas las recomendaciones de elementos de bioseguridad y desinfectante, que se tomará cuatro horas para desinfectar las superficies de la aeronave.

También los protocolos se extenderán hasta la salida a recoger el equipaje de forma ordenado y distanciada, hasta la llegada para tomar los taxis.