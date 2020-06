Undertaker anunció su retiro de la lucha libre después de 30 años

El histórico peleador de la World Wrestling Entertainment, The Undertaker (El Enterrador en español), anunció lo que sería su retiro de la lucha libre después de 30 años de carrera.

Acorde a lo expuesto por el luchador en el documental The Last Ride, que fue emitivo de manera exclusiva en WWE Network, su pelea contra Aj Styles en Wrestlemania 36, que tuvo lugar entre el 25 y 26 de marzo, pudo haber sido la última de su carrera.

"Si alguna vez hubo un final perfecto para una carrera, el Boneyard Match [un tipo de pelea] lo fue. Si me dices que Vince [McMahon] estuviera en apuros y necesite que vuelva, supongo que el tiempo lo dirá. Como si dijeran: en caso de emergencia, rompa el vidrio, retire a The Undertaker para regresar. Pero ahora mismo, en este punto de mi carrera, no tengo ganas de volver al ring", expresó Undertaker.

The Wrestling Observer precisó que, si bien Mark Callaway, nombre real del peleador, renovó en los últimos meses su contrato con la WWE hasta el 2034, dicho acuerdo no precisa que este tenga la obligación de pelear frecuentemente en el ring.

Undertaker, quien llegó a la WWE en 1990 (WWF en ese entonces), es ocho veces campeón mundial, pues consiguió el Campeonato de la WWF/E en cuatro ocasiones; el Campeonato Mundial Peso Pesado tres veces y el Campeonato Mundial Peso Pesado Unificado de la USWA una vez. Además de ostenar el histórico invicto en Wrestlemania de 21-0.