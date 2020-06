Aprobado en último debate proyecto de ley de transporte escolar rural

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su último debate y con votación unánime, el proyecto de Ley que busca garantizar el transporte escolar en las zonas rurales del país. Solo resta el informe de conciliación, que se discutirá el 20 de junio, para que esta iniciativa pase a sanción presidencial y se convierta en ley de la República.





"Los miles de niños que hoy no van al colegio porque les toca caminar muchas horas o arriesgan sus vidas al pasar quebrada o ríos, hoy tendrán una ley que garantizará que el transporte se hará en condiciones óptimas y seguras, y que tendrá todas las garantías de ley para que los mandatarios locales y el presidente de la República puedan invertir en transporte especial", aseguró el representante ponente Wilmer Leal.



De acuerdo con el congresista coautor del proyecto, José Daniel López, "ahora las administraciones de los municipios más apartados podrán contratar medios no convencionales para que los niños no falten al colegio. Sea con animales, con vehículos de tracción animal, medios acuáticos, vehículos no motorizados, tenemos que adaptar nuestras reglas de juego institucionales a las realidades que debemos transformar".



Por su parte Juanita Goebertus, representante que lideró el acto legislativo, celebró "el apoyo y compromiso" de sus colegas señalando que "el proyecto beneficiará a millones de niños en la ruralidad. Era fundamental garantizarles que puedan llegar a estudiar, y lo hagan en igualdad de oportunidades que los menores que viven las ciudades".



Una vez presentado y discutido el informe de conciliación en la plenaria de Cámara, el presidente Iván Duque sancionará el proyecto, y por ende se establecerá como ley de la nación.